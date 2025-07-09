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Silivri'deki yangında bir kadın hayatını kaybetti: Kocası gözaltına alındı

İstanbul Silivri'de arazide çıkan yangın bir konteynıra sıçradı. Alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yanarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, ölen kadının eşini, yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 21:51, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 22:14
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Silivri'deki yangında bir kadın hayatını kaybetti: Kocası gözaltına alındı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmen Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kuru otları yakmaya çalıştığı sırada alevler tarım arazilerine sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazilerinin içinde olan konteynıra da sıçradı. Bu sırada konteynırda bulunan bir kadın yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine savcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, ölen kadının kocasını yangının çıkardığı gerekçesiyle kaçmaya çalışırken yakaladı. Jandarma ekipleri şahsın gözaltına alarak karakola götürdü.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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