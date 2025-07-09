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Grand Kartal Otel yangını davasında mutfak çalışanları savunma yaptı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gününde otelin mutfak çalışanları savunma yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 23:57, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 00:02
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Grand Kartal Otel yangını davasında mutfak çalışanları savunma yaptı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada savunmasını yapan otelin mutfak personeli tutuksuz sanık Enver Öztürk, aşçı olarak çalıştığını söyledi.

Öztürk, otelin 4'üncü kattındaki 5 numaralı depoda kaldığını ve saat 03.35 gibi ses üzerine uyandığını, personel çıkışından dışarı çıktıklarını belirterek, bu sırada yangının büyüdüğünü, merdivenlerle kurtarma çalışmasına katıldıklarını anlattı.

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ve eşi yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ü tanıdığını aktaran Öztürk, kızları tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ı tanımadığını kaydetti.

Mutfak bölümünün şefinin tutuksuz sanık Reşat Bölük olduğunu, kendisinin sıcak yemek ustası olduğunu anlatan Öztürk, yangın çıkan "grill plate" isimli elektrikli cihazın kaçta açıldığını bilmediğini, cihazın daha önceki yıl ve aylarda açık bırakıldığını duymadığını ve her gün temizlendiğini belirtti.

Öztürk, mahkeme başkanının, yangın eğitimi, tatbikat, yangın müdahale ekibi, yangın alarm sistemiyle ilgili sorularına şu cevapları verdi:

"Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapılmadı. Yangına müdahale ekibinin kurulup kurulmadığından haberim yok, bilmiyorum. İş güvenliği uzmanını görmedim. Mutfakta yangın tüpü vardı. Yangın alarm sistemini hiç görmedim, sprinkler (yangın söndürme sistemi) yoktu. Yangın anında kimin ne yapacağı belli değildi."

Bu sırada rahatsızlanan İl Özel İdare Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Yeliz Erdoğan'a duruşma salonunun dışında sağlık ekiplerince müdahale edildi.

- Sanık Faysal Yaver: "Izgarayı ben açmadım"

Mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver ise yangından bir ay önce otelde kahvaltı baş yardımcısı olarak işe başladığını, yangını gören ilk 4 kişiden biri olduğunu söyledi.

Kahvaltı için hazırlık yaptığı sırada Yusuf Karahanlı'nın kendisine yangını haber verdiğini anlatan Yaver, bunun üzerine "yangın var" diye bağırarak ikinci kata indiğini ve garaj kapısından dışarı çıktığını kaydetti.

Yaver, dışarı çıktıktan sonra insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Mahkeme başkanının, mutfak şefinin kim olduğu sorusuna cevap veren Yaver, "Gece 23.00, en geç 00.00'da mutfağa girerim. O saatten gündüz 11.00-12.00'ye kadar çalışırım. Kahvaltı şefi Salih Acar'dı. Yangından 2 gün önce bir sıkıntı yaşadı, o yüzden işten çıkarıldı. Başka bir mutfak personeliyle tartışma yaşadı. Kahvaltı şefimiz yok." diye konuştu.

Yaver, yangın eğitimi almadığını ve otelde yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, "Yangın tüpü var mıydı?" şeklinde sorusu üzerine Yaver, "Aslında gözümüzün önünde, lavabonun altında yangın tüpü varmış ama biz o anda göremedik." ifadelerini kullandı.

Yaver, üzerine atılı suçlamayı reddederek, "Izgarayı ben açmadım. Bu kamera kayıtlarında da vardır." dedi.

Cumhuriyet savcısının, "Benmariyi açmak isterken yanlışlıkla elektrikli ızgarayı açmış olabilir misiniz?" sorusu üzerine Yaver, "Benim açtığım sabit benmaridir. Sabit benmari şov alanının dışındadır. Izgarayı açmak için şov alanına girmek gerekmektedir. Ben şov alanına girmedim. Sabit benmariyi 00.30 civarı açtım." şeklinde konuştu.

Faysal Yaver'in savunmasının ardından duruşmaya yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi.

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