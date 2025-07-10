10 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurulda
En düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurulda
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

10 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

10 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 00:05, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 00:08
Yazdır
10 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile Bosna Hersek Kurucu Devlet Başkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Anıt Mezarı'nı ziyaret edecek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış Programı ve Bağlar 10. Sayı Tanıtım Programı'na katılacak, "Yer altında" Sergisi'ni ziyaret edecek.

(Saraybosna)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanları Toplantısı, "Mağdur Aileler Buluşması" ve "Halk Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/Adana/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, La Nuvola Konferans Merkezi'nde "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı"na iştirak edecek.

(Roma)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Edirne/11.00/11.30/14.30/15.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Ali Sukas'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çalışan ve Üreten Gençler Programı Yeni Uygulama Dönemi İmza Töreni ile Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Siirt/13.45/14.30/15.40/16.45)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı inşaat maliyet ile sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na katılacak.

(Kuala Lumpur)

2- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelecek.

(Bakü/İstanbul)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir Valiliğine ziyarette bulunacak, İl Halk Kütüphanesinin açılışına katılacak, Uşak Valiliği ile Blaundus Antik Kenti ve Cam Teras Kanyonu'nu ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/10.00/11.00/Uşak/12.45/14.30/15.15)

GÜNCEL

1- AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca, ''Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor'' sloganıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş gerçekleştirilecek, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/20.30)

2- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, ÇÜGEP'in (Çalışan ve Üreten Gençler Programı) tanıtımına katılacak. Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'u ziyaret edecek Bakan Bak, yapımı devam eden yurt inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Siirt/14.00/17.30)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın St. Pölten takımıyla NV Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Sankt Pölten/20.00)

3- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu maçları yapılacak, UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu müsabakaları tamamlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber