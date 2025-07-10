DHMİ personeline performans primi ödenmesine dair karar yayımlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

İşte 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar



DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE PERFORMANS PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline yapılacak performans primi ödemesine ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, DHMİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeli kapsar.



Performans primi ödemeleri

MADDE 3- (1) DHMİ Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının %40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ekli 1 sayılı cetvelde yer alan oranlarla çarpılması sonucu bulunacak tutarda performans primi ödemesi yapılır.

(2) DHMİ Genel Müdürlüğü personelinden kadro unvanları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde bulunanlar ile personel maliyetlerinin tamamı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılananlara; Türk hava sahasını, Türkiye'deki herhangi bir havalimanına iniş/kalkış yapmaksızın, transit kullanan sivil hava araçları sayısının memur aylık katsayısının %120'si ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ekli 2 sayılı cetvelde yer alan oranlarla çarpımı sonucunda bulunacak tutar birinci fıkrada yer alan performans primi ödemesine ilave olarak ayrıca yapılır.



Performans primi ödemesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Performans primi ödemeleri aylık yapılır. Performans primi ödemeleri, bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı ile personelin mevcut yılın ilgili ayında fiilen hizmete katkı sağladığı gün sayısı esas alınarak hesaplanıp takip eden ayın 15 inci gününde ödenir.

(2) Performans primi ödemelerinde bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı esas alınır.

(3) Performans primi hesaplamasında baz alman uçuş sayılarında birbirini takip eden yıllarda artış olması durumunda uçuş sayısı artış miktarına tekabül eden performans primi tutarı farkı, artış yılında personelin fiilen hizmete katkı sağladığı gün sayısı ile orantılı olarak, artış yılını takip eden ocak ayı içerisinde tek seferde ödenir.

(4) DHMİ Genel Müdürlüğüne ait kadro veya pozisyonlara atanmaksızm bu Genel Müdürlükte görevlendirilenlere performans primi ödemesi yapılmaz.

(5) Cumhurbaşkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, EUROCONTROL ve Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilenler hariç olmak üzere DHMİ Genel Müdürlüğü personelinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenlere, görevlendirme süresince performans primi ödemesi yapılmaz.

(6) Performans primi ödemelerinde fiilen hizmete katkı sağlanan süreler esas alınır. Sağlık raporu, ücretli izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma gibi durumlara isabet eden günler için performans pirimi ödemesi yapılmaz.

(7) Performans primi ödemelerinde personelin asli kadro veya pozisyonu esas alınır. Vekaleten atananlara veya geçici görevlendirilenlere vekalet ettikleri veya geçici görevlendirildikleri kadrolar esas alınarak ödeme yapılmaz.

(8) Performans primi ödemeleri gelir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.



Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/4/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

