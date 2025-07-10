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Sivil Havacılık Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar yayımlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 00:16, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 00:18
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Sivil Havacılık Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar yayımlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE PERFORMANS PRİMİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Karar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi gereğince Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline yapılacak performans primi ödemesine ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinden yararlanan personeli kapsar.

Performans primi ödemeleri
MADDE 3- (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 5431 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren personeline; gelirleri Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılanmak kaydıyla Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının %40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ekli 1 sayılı Cetvelde yer alan oranlarla çarpılması sonucu bulunacak tutarda performans primi ödemesi yapılır.
(2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 5431 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren personelinden kadro ve pozisyon unvanları ekli 2 sayılı Cetvelde yer alanlara, gelirleri Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılanmak kaydıyla Türk hava sahasını, Türkiye'deki herhangi bir havalimanına iniş/kalkış yapmaksızın, transit kullanan sivil hava araçları sayısının memur aylık katsayısının % 120' si ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ekli 2 sayılı Cetvelde yer alan oranlarla çarpımı sonucunda bulunacak tutar birinci fıkrada yer alan performans primi ödemesine ilave olarak ayrıca yapılır.
(3) EUROCONTROL gelirlerinin birinci ve ikinci fıkra uyarınca hesaplanan performans primi tutarlarının tamamını karşılayamaması halinde, ekli cetvellerde belirlenen oranlarla orantılı olarak söz konusu gelirden performans primi ödenir.
(4) Üçüncü fıkra uyarınca ilgili aya/aylara ait eksik ödenen tutarlar, EUROCONTROL gelirlerinden karşılanmak kaydıyla bir yıl içerisinde ödenebilir.

Performans primi ödemesine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Performans primi ödemeleri aylık yapılır. Performans primi ödemeleri, bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı ile personelin mevcut yılın ilgili ayında fiilen hizmete katkı sağladığı gün sayısı esas alınarak hesaplanıp takip eden ayın 15 inci gününde ödenir.
(2) Performans primi ödemelerinde bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı esas alınır.
(3) Performans primi hesaplamasında baz alman uçuş sayılarında birbirini takip eden yıllarda artış olması durumunda uçuş sayısı artış miktarına tekabül eden performans primi tutarı farkı, artış yılında personelin fiilen hizmete katkı sağladığı gün sayısı ile orantılı olarak, artış yılını takip eden ocak ayı içerisinde tek seferde ödenir.
(4) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ait kadro veya pozisyonlara atanmaksızm bu Genel Müdürlükte görevlendirilenlere performans primi ödemesi yapılmaz.
(5) Cumhurbaşkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, EUROCONTROL ve Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilenler hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenlere, görevlendirme süresince performans primi ödemesi yapılmaz.
(6) Performans primi ödemelerinde fiilen hizmete katkı sağlanan süreler esas alınır. Sağlık raporu, ücretli izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma gibi durumlara isabet eden günler için performans pirimi ödemesi yapılmaz.
(7) Performans primi ödemelerinde personelin asli kadro veya pozisyonu esas alınır. Vekaleten atananlara veya geçici görevlendirilenlere vekalet ettikleri veya geçici görevlendirildikleri kadrolar esas alınarak ödeme yapılmaz.
(8) Performans primi ödemeleri gelir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/4/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

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