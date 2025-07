Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesinde yer alan "altı ayda" ibaresi "on iki ayda" şeklinde değiştirilmiş ve aynı alt bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (8) numaralı alt bendine "diğer yerlerde ise" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu bendin (3) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi kapsamı hariç" ibaresi eklenmiş, (12) numaralı alt bendinin (iv) ayrımına "il oranının" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Türkiye oranının" ibaresi eklenmiş, aynı alt bendin (v) ayrımına "il oranının" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Türkiye oranının ya da bir önceki yılın aynı ayının kendisine ait oranının veya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ortalamalarının % 30'undan fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen hedefin" ibaresi eklenmiş, (13) ve (14) numaralı alt bentler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu süre, daha sık hizmet sunumu gereken sağlık programları kapsamındaki nüfus grupları için on iki aydan fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenir."

"Ancak kayıtlı kişi sayısı 3500'ü aşan ve hesaplanan ara puanı 3000'den az olan normal aile hekimliği birimlerinde, azami 3000 ara puana ulaşana kadar kayıtlı kişiler hesaplamaya dahil edilir."

"13) (12) numaralı alt bendin (i) ayrımında belirtilen günlük muayene sayısı (MG); aile hekiminin fiilen çalıştığı günler için günlük ortalama muayene sayısını ifade eder ve aşağıda formülü gösterildiği şekilde, ilgili aydaki toplam muayene (M) sayısının fiilen görev yaptığı gün sayısına (f) bölünmesi ile bulunur.

MG=M/f

14) (12) numaralı alt bendin (i) ayrımında belirtilen hedef muayene sayısı (MH); aşağıda formülü gösterildiği şekilde, birime kayıtlı kişilerin önceki yılın aynı ayındaki tüm sağlık kuruluşlarına başvuru sayısının (B) yarısının, çalışma günü sayısına (Ç) bölümünün, yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen tam sayının ilgili ayın Türkiye geneli ortalama kayıtlı kişi sayısının hedef muayene katsayısı olan binde 16'sı ile çarpımıyla elde edilecek sayı (İ) ile toplamının yansının aşağı yuvarlanması ile elde edilen tam sayıdır. Türkiye geneli ortalama kayıtlı kişi sayısı ile çarpılacak olan hedef muayene katsayısı Bakanlıkça her yıl değiştirilebilecektir. Hedef muayene sayısı, ilgili ayın Türkiye geneli ortalama kayıtlı kişi sayısının binde 34'ünden büyük olanlar için 75'tir.



MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "varsa döner sermayeden yapılan teşvik ek ödemesi" ibaresi "varsa geçici görevlendirildiği günlere ilişkin döner sermayeden yapılan taban ve teşvik ek ödemesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesinde yer alan "altı ayda" ibaresi "on iki ayda" şeklinde değiştirilmiş ve aynı alt bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (5) numaralı alt bendinde yer alan "5 nöbet (ve/veya 96 saat)" ibaresi "96 saatten az olmaması kaydıyla 5 nöbet" şeklinde değiştirilmiş, (8) numaralı alt bendine "diğer yerlerde ise" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu bendin (3) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi kapsamı hariç" ibaresi eklenmiş, (12) numaralı alt bendinin (i) ayrımının (a.) alt ayrımında yer alan "% 2'si ila % 4'ü" ibaresi "% 3'ü ila % 6'sı" şeklinde, aynı ayrımın (b.) alt ayrımında yer alan "% 4'ü" ibaresi "% 6'sı" şeklinde, aynı alt bendin (ii) ayrımının (a.) alt ayrımında yer alan "% 1,5'i" ibaresi "% 3'ü" şeklinde, aynı ayrımın (b.) alt ayrımında yer alan "% 3'ü" ibaresi "% 6'sı" şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bendin (iv) ayrımına "il oranının" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Türkiye oranının" ibaresi eklenmiş, (13) ve (14) numaralı alt bentler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu süre, daha sık hizmet sunumu gereken sağlık programlan kapsamındaki nüfus gruplan için on iki aydan fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenir."

"Ancak kayıtlı kişi sayısı 3500'ü aşan ve hesaplanan ara puanı 3000'den az olan normal aile hekimliği birimlerinde, azami 3000 ara puana ulaşana kadar kayıtlı kişiler hesaplamaya dahil edilir."

"13) (12) numaralı alt bendin (i) ayrımında belirtilen günlük muayene sayısı (MG); aile sağlığı çalışanının fiilen çalıştığı günler için birlikte çalıştığı aile hekiminin günlük ortalama başvuru sayısını ifade eder ve aşağıda formülü gösterildiği şekilde, ilgili aydaki toplam muayene (M) sayısının fiilen görev yaptığı gün sayısına (f) bölünmesi ile bulunur.

MG=M/f

14) (12) numaralı alt bendin (i) ayrımında belirtilen hedef muayene sayısı (MH); aşağıda formülü gösterildiği şekilde, birime kayıtlı kişilerin önceki yılın aynı ayındaki tüm sağlık kuruluşlarına başvuru sayısının (B) yarısının, çalışma günü sayısına (Ç) bölümünün, yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen tam sayının ilgili ayın Türkiye geneli ortalama kayıtlı kişi sayısının hedef muayene katsayısı olan binde 16'sı ile çarpımıyla elde edilecek sayı (i) ile toplamının yarısının aşağı yuvarlanması ile elde edilen tam sayıdır. Türkiye geneli ortalama kayıtlı kişi sayısı ile çarpılacak olan hedef muayene katsayısı Bakanlıkça her yıl değiştirilebilecektir. Hedef muayene sayısı, ilgili ayın Türkiye geneli ortalama kayıtlı kişi sayısının binde 34'ünden büyük olanlar için 75'tir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "varsa döner sermayeden yapılan teşvik ek ödemesi" ibaresi "varsa geçici görevlendirildiği günlere ilişkin döner sermayeden yapılan taban ve teşvik ek ödemesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Birime müracaat etmeyen nüfus gruplan için geçen süre hesabı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan süreler ile 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan sürelerin hesaplanmasında, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişiklikten önceki hükümler gereğince birime müracaat etmeyen nüfus gruplan için 1/11/2024 tarihinden itibaren geçen altı aylık süre de dikkate alınır."

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 1/5/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 1/5/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 6 ncı ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri 1/8/2025 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.