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Yeni İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama

Burhanettin Duran yeni görevinin duyurulması sonrası "Görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 01:14, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 01:15
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Yeni İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama

Burhanettin Duran yeni görevinin duyurulması sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Duran, "Görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran 1971 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ın yeğeni olan Burhanettin Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994'te Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı dönemde araştırma görevlisi olarak da görev yaptı.

Akademik hayatına Sakarya Üniversitesi'nde başlayan Duran, 2006'da doçent oldu ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı. 2009'da ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine geçti.

2013 yılında SETA'nın İstanbul Koordinatörlüğünü üstlenen Duran, 2014-2024 yılları arasında da Ankara'da SETA Genel Koordinatörlüğü yaptı.

Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığına atanmadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcısı olarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı görevindeydi.

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