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Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, şarampole uçtu. Kazada hasta ve refakatçisi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 07:29, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 07:37
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Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var

Kaza, Elazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Gümüşhane'den Malatya'ya hasta götüren K.M. idaresindeki ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

HASTA VE REFAKATÇİ YARALANDI

Kazada, hasta ve refakatçisi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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