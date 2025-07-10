Ege'de şiddetli deprem oldu!

Yurdun dört bir yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam etti. Son deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. AFAD ilk verileri paylaştı.

4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 01.54 sularında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak kayıtlara geçti. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

MALATYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan sabaha karşı Malatya'da peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti. Yazıhan merkezli sarsıntılar bölge halkında paniğe sebep oldu. Artçılar sürüyor, olumsuz bir durum yok.