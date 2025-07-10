Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Gözaltına alınan isimler arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğu iddia ediliyor.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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