Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

10 Temmuz 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır:

Marmara Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR: 32°C, Az bulutlu ve açık

32°C, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 33°C, Az bulutlu ve açık

33°C, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 28°C, Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ: 40°C, Az bulutlu ve açık

40°C, Az bulutlu ve açık İZMİR: 34°C, Az bulutlu ve açık

34°C, Az bulutlu ve açık MANİSA: 38°C, Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

35°C, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 31°C, Az bulutlu ve açık

31°C, Az bulutlu ve açık HATAY: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 38°C, Parçalı ve az bulutlu

38°C, Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 39°C, Az bulutlu ve açık

39°C, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BOLU: 29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE: 27°C, Parçalı yer yer çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27°C, Parçalı yer yer çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu; doğusunun yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AMASYA: 39°C, Parçalı ve az bulutlu

39°C, Parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 33°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

33°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu; doğusunun yer yer çok bulutlu; Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ERZURUM: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

29°C, Parçalı ve az bulutlu KARS: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C, Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 38°C, Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 42°C, Az bulutlu ve açık

42°C, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 40°C, Az bulutlu ve açık

40°C, Az bulutlu ve açık MARDİN: 37°C, Az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar ile kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle Marmara'nın kuzeyinde sabah saatlerinde rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Sağanak yağış beklenen bölgelerde ise ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.