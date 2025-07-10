Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Ticaret Bakanlığı ekipleri temmuzun ilk dokuz gününde 1,6 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Temmuz ayının ilk dokuz gününde dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu operasyonlar, Edirne, Iğdır ve İstanbul illerinde gerçekleştirildi. Bakanlık, Temmuz ayına uyuşturucu yakalamalarında rekorla başladı ve bu başarı, etkin ve kararlı çalışmaların bir sonucu olarak öne çıktı.
Operasyonlarda Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler
- 665 kilogram esrar
- 344 kilogram metamfetamin
- 80 kilogram khat
- 63 kilogram kokain
Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadelede Sıfır Tolerans
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonların, Ticaret Bakanlığı'nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden ekiplerin, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürdüğü vurgulandı.
Soruşturmalar Devam Ediyor
Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca titizlikle devam ediyor.