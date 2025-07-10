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Dolar/TL Yatay Seyirde

Dolar/TL güne yatay başladı. Euro ve sterlin kurlarında hafif artışlar gözleniyor. Fed tutanakları ve piyasa gelişmeleri haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 09:31, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 09:26
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Dolar/TL Yatay Seyirde

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 40,0400 seviyesinden işlem görüyor. Dün 39,5570-40,0830 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,0430'dan tamamladı. Bugün saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 40,0400'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,1290'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 54,6360'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Fed Toplantı Tutanakları ve Piyasa Etkileri

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, Fed yetkililerinin Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündükleri belirtildi. Tutanaklarda bu yıl bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesi risk iştahını artırsa da, ABD'nin diğer ülkeler arasındaki ticaret konularına ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analist Görüşleri

Analistler, tutanaklarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını belirtti.

Günün Takip Edilecek Verileri

  • Yurt içinde sanayi üretimi
  • Haftalık para ve banka istatistikleri
  • ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları
  • Tarifelere ilişkin haber akışı

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.


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