Adana'da Sokakta Darbedilen Kişinin 3 Şüphelisi Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşanan bir olayda, Kocavezir Mahallesi'nde 3 Haziran tarihinde A.B. (68), üç kişi tarafından sokakta sopalarla darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.B., hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, A.B. kendisini darbedenlerden şikayetçi olmadı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma

Polis ekipleri, A.B. 'yi darbettiği iddia edilen İ.E. (28), H.K. (25) ve İ.A. (25)'yı yakaladı.

'yi darbettiği iddia edilen (28), (25) ve (25)'yı yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe üç zanlı tutuklandı.

Şüpheliler Hakkında Ek Bilgi

Şüphelilerden İ.E., 12 Haziran'da iki gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



