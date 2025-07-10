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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 yükselişle 10.266,31 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 10:08, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 10:07
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Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 10.167,26 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,05 puan ve yüzde 0,97 artışla 10.266,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,51 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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