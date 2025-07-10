Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.286 Liradan İşlemde

MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.286 Liradan İşlemde

Gram altın güne yükselişle başladı. Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ons altındaki son gelişmeler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 10:22, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 10:20
Yazdır
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.286 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 267 liradan tamamlayan altının gramı, yeni günde saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Çeyrek altın 7 bin 179 lira, Cumhuriyet altını ise 28 bin 966 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 329 dolara ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Piyasa Etkileri

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Fed tutanaklarında enflasyonun ılımlı olabileceğinin belirtilmesinin ardından yüzde 4,42'den yüzde 4,34 seviyelerine geriledi.

Piyasa Analizleri ve Teknik Seviyeler

  • ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme, dolardaki yükselişi sınırlıyor ve bu durum altının ons fiyatını destekliyor.
  • Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
  • Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesi destek, 3 bin 350 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber