Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.286 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 267 liradan tamamlayan altının gramı, yeni günde saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Çeyrek altın 7 bin 179 lira, Cumhuriyet altını ise 28 bin 966 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 329 dolara ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Piyasa Etkileri

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Fed tutanaklarında enflasyonun ılımlı olabileceğinin belirtilmesinin ardından yüzde 4,42'den yüzde 4,34 seviyelerine geriledi.

Piyasa Analizleri ve Teknik Seviyeler

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme, dolardaki yükselişi sınırlıyor ve bu durum altının ons fiyatını destekliyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesi destek, 3 bin 350 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.



