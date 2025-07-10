Aile Yılında, Eş İçin Uygulanan Gösterge Rakamı Artırılacak mı?

Aile yardımı ödemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi kapsamında yapılmakta olup, eş için uygulanan gösterge rakamı uzun süredir güncellenmedi. Aile Yılı kapsamında bu göstergenin artırılması için yasal altyapı hazır.

Mevcut göstergeler 2020'den beri değişmedi

657 sayılı Kanunun 202. maddesi uyarınca, devlet memurlarına eş ve çocukları için aile yardımı ödeneği veriliyor. Eş için uygulanan gösterge rakamı 2020 yılından bu yana 2.273 olarak uygulanmakta.

Daha önce, 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu rakam 1.823 olarak belirlenmiş, aynı yılın Temmuz ayında 2011/2022 sayılı karar ile 2.134'e çıkarılmıştı. Son olarak 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeyle birlikte bu rakam 2.273'e yükseltilmiş, ancak 6. ve 7. dönem toplu sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Aile yardımı ödemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda şu şekilde düzenlenmiştir:

"Madde 202 - Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir... Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. ..Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Cumhurbaşkanının 3 katına kadar artırma yetkisi var

Kanunun açık hükmüne göre, Cumhurbaşkanı bu gösterge rakamını 3 katına kadar artırma yetkisine sahip. Bu kapsamda, eş için halihazırda uygulanan 2.273 gösterge rakamı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4.500'e kadar çıkarılabilir.

Bu artış yapılması durumunda, aile yardımı ödemelerinde ciddi bir iyileşme sağlanacak ve kamu çalışanlarının maaşına yansıyan destek tutarı önemli ölçüde artacaktır.

Aile Yılı vurgusu: Düzenleme için uygun zemin oluştu

2025 yılı, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmiş durumda. Aile bütünlüğünü korumaya ve güçlendirmeye yönelik pek çok yasal ve sosyal düzenlemenin gündeme gelmesi beklenirken, eş için ödenen aile yardımı miktarının güncellenmesi de bu kapsamda önemli bir adım olabilir.

Bu doğrultuda, göstergenin yeniden belirlenmesi hem kamu çalışanlarını rahatlatacak hem de Aile Yılı politikalarına uygun bir sosyal destek adımı olarak dikkat çekecektir.