İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı

İnşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,88, yıllık bazda ise yüzde 22,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeksin detaylarında hem malzeme hem de işçilik maliyetlerinde önemli artışlar yaşandı. Bu artışlar, inşaat sektöründe maliyetlerin yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle yıllık bazda işçilik endeksindeki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. Sektördeki bu gelişmeler, hem yatırımcılar hem de müteahhitler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İnşaat Maliyet Endeksi Detayları

Endeks, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 , geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 arttı.

, geçen yılın aynı ayına göre ise arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,09 , işçilik endeksi ise yüzde 0,52 yükseldi.

, işçilik endeksi ise yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 17,81, işçilik endeksi ise yüzde 31,39 artış gösterdi.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81 , geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,46 arttı.

, geçen yılın aynı ayına göre ise arttı. Bina inşaatında malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,08 , işçilik endeksi ise yüzde 0,35 yükseldi.

, işçilik endeksi ise yükseldi. Yıllık bazda bina inşaatı malzeme endeksi yüzde 18,24, işçilik endeksi ise yüzde 30,4 artış kaydetti.

Bina Dışı Yapılar İçin Endeks