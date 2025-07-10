2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan 2025'te alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 10:36, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 10:47
Yazdır
2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Elazığ Kuzova Pompaj ile yüklenici firmalar tarafından işletilen İzmir Rahmanlar, Adana İmamoğlu (2. 3. ve 4. kısım), Erzurum Kirazlı, Elazığ Kanatlı, Diyarbakır Başlar, Kayseri Bünyan Sarıoğlan (Elbaşı-Karadayı), Şanlıurfa Viranşehir 1. ve 2. kademe, Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu ve Ballık, Burdur Yarışlı Çiftegelin ve Mamak Kurtuluş, Sivas Nevruz, Giresun Kutluca, Dönençay ve Alısız, Gümüşhane Çevrepınar ve Günbatur, Karabük Hanköy, Kastamonu Hasanlı, Çanakkale Taşoluk tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 27 kategorideki bitki çeşidi, çayır-mera, mevsim dışı sulamalar ve sera için dekar başına 81 lira ile 2 bin 732 lira arasında değişecek, 1000 metreküp su ücreti, 129 lira ile 1015 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

İndirimler

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkiler için işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkiler (yağmurlama ve damla sulama dahil) için işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber