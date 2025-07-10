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MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 11:08, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 11:09
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MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak.

Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara ilişkin ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" hazırladı.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen, sosyal bilimler, Anadolu, güzel sanatlar, Anadolu imam hatip ve spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda tercih kontrol listesi de yer alıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

"Bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin"

Kılavuzda tercih döneminde velilere yönelik şu öneriler yer aldı:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin. Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz.

Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkanları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."

Yerleştirmelere ilişkin bilgiler yer alıyor

Liselere yerleştirmeler, yerel, merkezi ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere 3 şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk, "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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