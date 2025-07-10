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44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun

Vergi Müfettişleri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Hazine ve Maliye Uzmanları Derneği gibi meslek örgütlerinin de aralarında bulunduğu 44 uzman ve müfettiş derneği, ortak bir bildiri yayımlayarak kariyer meslek gruplarına yönelik iyileştirme sözlerinin yerine getirilmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 11:29, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 11:38
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44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun

Vergi Müfettişleri Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Hazine ve Maliye Uzmanları Derneği gibi meslek örgütlerinin de aralarında bulunduğu 44 uzman ve müfettiş derneği, ortak bir bildiri yayımlayarak kariyer meslek gruplarına yönelik iyileştirme sözlerinin yerine getirilmesini istedi.

Yayımlanan ortak açıklamada, kariyer meslek mensuplarının büyük bölümünün yoksulluk sınırının altında maaş aldığına dikkat çekilerek, yıllardır çözüm bekleyen sorunlara karşı Aralık 2024 ve Mart 2025 dönemlerinde Meclis gündemine gelen, ancak son anda geri çekilen düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.
Temmuz ayında yapılacağı belirtilen maaş iyileştirmelerine dair verilen sözlerin tutulması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Verilen sözlerin artık yerine getirilmesini, bu konuda net ve kararlı bir duruş sergilenmesini bekliyoruz. Her defasında farklı gerekçelerin öne sürülmesi, camiamızın mesleki motivasyonunu yok etme noktasına getirmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan ve yapılması talimatı verilen düzenlemenin halen hayata geçmemesinin dikkat çekici olduğu vurgulanarak, "Bu iyileştirmenin önünde kimin veya kimlerin engel olduğu kamuoyunda artık merak konusu haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kariyer meslek gruplarının yıllar içinde itibar kaybı yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, gençlerin artık bu mesleklere ilgi göstermediği ve mevcut personelin de ekonomik gerekçelerle meslekten ayrılma eğiliminde olduğu belirtildi.

Söz konusu dernekler, ortak açıklamayla birlikte hükümete, Meclis'e ve ilgili bürokratlara seslenerek, mesleki itibarın ve kamu denetiminin korunması adına gerekli adımların vakit kaybetmeden atılmasını istedi.

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