MEB için 2025 Yılı Mazerete Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecini başlattı. Başvurular iki aşamalı olarak alınacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 12:45, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 13:27
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başvurular iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve ayrıntılar, MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda yer alıyor. Öğretmenler, işlemlerini MEBBİS üzerinden gerçekleştirecekler.
Başvuru Aşamaları
- Birinci Aşama (Ön Başvuru): Öğretmenler, 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında mazeretlerini belirterek yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar.
- İkinci Aşama (Tercih ve Atama): Başvurusu onaylanan öğretmenler, 31 Temmuz - 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden tercih yapabilecekler. Atamalar ise 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
- A Bölümü 'Genel Açıklamalar'ın 20'nci Maddesi Kapsamında Atama İptali Başlangıç : 6 Ağustos 2025 Bitiş : 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00) Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi 12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Mazeret Durumları
- Eş durumu
- Sağlık durumu
- Can güvenliği
- Diğer nedenler
- Engellilik durumu
Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız...
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
|AŞAMA
|İŞLEM
|TARİH
|Birinci Aşama (Ön Başvuru)
|Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
|Başlangıç : 18 Temmuz 2025
Bitiş : 29 Temmuz 2025 (Saat 16.00)
|İkinci Aşama (Tercih Başvurusu)
|Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci
|Başlangıç : 31 Temmuz 2025
Bitiş : 5 Ağustos 2025 (Saat 16.00)
|Atamalar
|6 Ağustos 2025
|Tebligat ve İlişik Kesme
|7 Ağustos 2025
|A Bölümü 'Genel Açıklamalar'ın 20'nci Maddesi Kapsamında Atama İptali
|Başvuru
|Başlangıç : 6 Ağustos 2025
Bitiş : 8 Ağustos 2025 (Saat 16.00)
|Atama Kararnamelerinin İptal Edilmesi
|12 Ağustos 2025