Akademide Eğitim Alacak Öğretmenlerin Maaşı Güncellendi

Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon oranları da kesinleşti. Bu gelişmelerin ardından, memur maaş katsayısı yüzde 15,57 oranında artarak 1,170211 seviyesine yükseldi.

Akademide eğitim alacak olan öğretmenlere verilecek maaş tutarında değişiklik yapıldı. MEB-AGS sınavı 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Akademiye daha önce 10 bin öğretmen alınacağı duyurulmuştu.

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