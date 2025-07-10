2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'na (2025-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Ek Bilgi ve Kurallar

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Temel Kurallar