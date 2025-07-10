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Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretim endeksindeki artışa dikkat çekerek imalat sanayisinde iyileşme yaşandığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 14:29, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 14:30
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Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genele yayılan bir iyileşme görüldüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı. Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

"Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak." dedi.

Sanayi Üretim Endeksi Mayıs Verileri

Sanayi üretim endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 yükseldi.

Sanayinin Alt Sektörlerinde Gelişmeler

  • Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı.
  • İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.
  • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 1,6 artış gerçekleşti.

Aylık Sanayi Üretimi Verileri

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

  • Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı.
  • İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 artış kaydetti.
  • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aynı kaldı.

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