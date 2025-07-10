MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında 2025 yılının ikinci altı ayı için geçerli olacak bedelli askerlik ücretini açıkladı.

280 Bin 850 TL Olarak Belirlendi

Tuğamiral Aktürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi doğrultusunda bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Yeni tutar, 2025 yılının ikinci altı ayı boyunca geçerli olacak.

Bedelli Askerlik Başvuruları 8 Temmuz'da Başladı

Açıklamada ayrıca, bedelli askerlik başvuru sürecinin 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başladığı duyuruldu. Başvuruların, MSB'nin resmi kanalları ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Başvuru Yapacaklar Dikkat!

Yeni belirlenen bedelli askerlik ücretiyle birlikte başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ücretin yatırılmasıyla birlikte, yükümlüler askerlik görevlerini fiilen yerine getirmeden bedelli statüsünde tamamlamış olacak.