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KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 5 Temmuz haftasına ilişkin verileri, kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki çözülmenin sürdüğünü ortaya koydu. KKM hesaplarında bir haftada yaklaşık 9,2 milyar TL düşüş yaşandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 14:43, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 14:44
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KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor

Kur korumalı mevduatlar 9,2 milyar TL daha eridi. Aynı haftada toplam mevduat 563 milyar TL azalırken, tüketici kredileri ve bireysel kart borçları artış gösterdi.

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 543,8 milyar TL seviyesinden 534,6 milyar TL'ye geriledi. Aynı dönemde toplam krediler ise 19 trilyon 450,2 milyar TL'den 19 trilyon 575,1 milyar TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta mevduat tarafında da dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Toplam mevduat tutarı 23 trilyon 132,1 milyar TL'den 22 trilyon 568,8 milyar TL'ye geriledi. Böylece haftalık bazda yaklaşık 563 milyar TL'lik düşüş kaydedildi.

Tüketici kredileri yükseldi

Tüketici kredileri aynı dönemde 2 trilyon 369,3 milyar TL'den 2 trilyon 381,3 milyar TL'ye çıktı. Bireysel kredi kartı borçlarında da artış gözlemlendi; toplam bakiye 2 trilyon 219 milyar TL'den 2 trilyon 241,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 432 milyar TL'yi aştı

Bankacılık sistemindeki takipteki alacaklar ise önceki haftaya göre yaklaşık 6,8 milyar TL artarak 431,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

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