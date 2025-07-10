Samsun'da Tartışma Cinayetle Sonuçlandı: 3 Şüpheli Gözaltında

İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, İlkadım Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arka tarafında meydana geldi. U.Y., M.Y. ve A.G. ile Mehmet Kalay ve akrabası İ.K. arasında başlayan tartışma, tarafların birbirine sözlü sataşmasıyla şiddetlendi. Arbede sırasında U.Y., otomobiliyle Mehmet Kalay'ın (39) üzerinden iki kez geçti. Olay yerinden kaçan tarafların ardından, Kalay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın Gelişimi

U.Y. , otomobiliyle Mehmet Kalay'ın üzerinden iki kez geçti.

, otomobiliyle Mehmet Kalay'ın üzerinden iki kez geçti. Kalay'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı 'na götürüldü.

'na götürüldü. Kavgaya karışan M.Y., A.G. ve İ.K. yakalandı.

Şüphelilerin Durumu ve İfadeleri

İ.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, üç şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. U.Y., adliyeye sevk sırasında gazetecilere, "Önüme çıktı, bilerek yapmadım" şeklinde açıklama yaptı. Her iki tarafın da alkolün etkisinde olduğu, U.Y.'nin 19, Mehmet Kalay'ın ise 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.



