Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!

İzmir'in Çiğli ilçesinde kent çöplüğü olarak kullanılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması talebiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay 4. Dairesi, mahalle sakinlerinin başvurusunu haklı bularak, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin çöp depolama işleminin durdurulması yönündeki kararını onadı.

Bu süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, kararın iptali için Danıştay'a başvurmuştu. Ancak Danıştay, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde buldu ve kararı onayladı.

Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kazar, "İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, birçok hukukçu bizi yalnız bıraktı. Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dava Süreci

15 Haziran 2023 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nin o dönemki muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle idare mahkemesine başvurdu.

tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nin o dönemki muhtarı ve mahalle sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle idare mahkemesine başvurdu. İzmir 4. İdare Mahkemesinde aynı gün görülen duruşmada, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunuldu ve yetkililer savunmalarını mahkemeye sundu.

İlk derece mahkemesi, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasına karar verdi ve dosya istinafa taşındı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi de kararı hukuka uygun buldu.



