Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
LGS sonuçları yarın açıklanacak
LGS sonuçları yarın açıklanacak
MSB'den Pençe-Kilit Harekatı ve Şehitlerimizle İlgili Açıklama
MSB'den Pençe-Kilit Harekatı ve Şehitlerimizle İlgili Açıklama
Bakanlıktan Şap Hastalığı Hakkında Açıklama
Bakanlıktan Şap Hastalığı Hakkında Açıklama
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu: 2 yaralı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, usulsüzlükleri not tuttuğunu dile getirip defteri teslim etti. Tüter, Başkan Niyazi Nefi Kara'nın belediyeye tanıdıklarını yerleştirdiğini iddia etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 16:33, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 16:41
Yazdır
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifadeye ulaşıldı.

C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Tüter, savcılıktaki ek ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Tüter ifadesinde, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın göreve başladıktan sonra kendi yakınlarından bir ekip oluşturduğunu anlatarak, Kara'nın yeğeni Bulem Şahbaz'ı özel kalem müdürü, baldızı Sıla Ceyhan Berkaya'yı ve okul arkadaşı Gülsüm Özer'i belediye başkan yardımcısı yaptığını kaydetti.

Belediye ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediyede çok aktif bir kişi haline getirdiğini, arkadaşı olan Demir Demir'i Toros Et gibi belediyeye bağlı önemli bir iştirakin başına geçirdiğini anlatan Tüter, "Belediyenin her biriminde Hüseyin Cem Gül söz sahibi oldu. Özellikle inşaata başlama ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı ve otel işletme ruhsatı konularında başvuruda bulunan kişiler ruhsatlar verilmeden önce muhakkak başkanın talimatı ile Hüseyin Cem Gül'e yönlendirilirdi. Hüseyin Cem Gül ile anlaşılmadan ruhsat alınması mümkün değildi." iddiasında bulundu.

- Hüseyin Cem Gül aracılığıyla "kaçak yapılar için rüşvet alındı" iddiası

Tüter, ilçedeki bir otelin dükkanlarının imara aykırı işletildiğini, başka iki otele ise verilmemesi gerektiği halde iskan verildiğini, bunların karşılığında otel yetkililerinden Hüseyin Cem Gül aracılığıyla bazı menfaatler temin edildiğini öne sürdü.

İş insanı E.Ö'den otel inşaatı izni için araç istendiğini, tutuklu belediye meclisi üyesi Seval Öz Özgenç'e ait otelin ise kaçak odalarına göz yumulduğunu belirten Tüter, "Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaçak odalara göz yumacağını fakat Başpehlivan Ali Gürbüz'ü Manavgat Belediyesi Güreş Spor'un bünyesine dahil etmesini Özgenç'ten istedi. Ben de konuşmada oradaydım. Seval Öz Özgenç de Ali Gürbüz'e iki parça çek halinde 4 milyon lira para ödedi ve kendisini Manavgat Belediyesi Güreş Spor bünyesine kattı." ifadesini kullandı.

Tüter, otel sahibi M.Ö'nün iskan alabilmek için özel kalem müdürü Bulem Şahbaz'ın yönlendirmesiyle başkanın makam odasını yenileyerek, tadilat yaptırdığını ve 2-3 yere muhtarlık ofisi kurduğunu, iş insanının bu talepleri yerine getirmesine rağmen iskan alamadığını savundu.

Kumköy'deki alışveriş merkezinde de kaçak yapılaşmaya göz yumulduğunu ileri süren Tüter, bazı otellerin kaçak odalarına işlem yapılmaması karşılığında Hüseyin Cem Gül tarafından rüşvet alındığını iddia etti.

- "Makam odasında rüşvet aldı" iddiası

Tüter, iş insanı A.Ö'nün Gündoğdu'da bulunan oteline ruhsat alabilmek için Belediye Başkanı Kara'ya makam odasında 150 bin avro verdiğini duyduğunu öne sürdü.

Beşkonak'ta bulunan rafting işletmelerinin ruhsatlarının olmadığını belirten Tüter, "Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Çevik'in işletme sahiplerinden para istediğini biliyorum ancak parayı kendi hesaplarına mı aldılar yoksa belediyenin hesabına mı yatırttılar bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Hüseyin Cem Gül'ün, otel sahiplerini hafriyat işlerini Mesut Kara'ya vermeleri konusunda zorladığını anlatan Tüter, "Usulsüz yapılan işlemlere ilişkin not tutmuştum. Bu not defterini rızam dahilinde teslim ediyorum." dedi.

Tüter, Belediye Başkanı Kara'nın Kemer'de bulunan evinin ücretinin otel sahiplerinden alındığını sonradan öğrendiğini iddia ederek, "Duyduğum kadarıyla evin parasının bir kısmını K.B. isimli şahıstan almış. Geri kalanı da otel sahibi S.Ü'den aldığını duydum. Bu paraları neyin karşılığında aldığını bilmiyorum." diye konuştu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber