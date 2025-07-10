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Kan donduran ifade: Hemşire tartıştığı hastayı boğdu iddiası!

Gaziantep'te trafik kazasında yaralanan genç, hastanede tedavi görüyordu. İddiaya göre, bir hemşireyle tartışma yaşadı. Sakinleşmesi için enjekte edilen ilaç sonrası hayatını kaybetti. Davada, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu hemşirenin, hastayı pikeyle boğmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 16:40, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 16:40
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Kan donduran ifade: Hemşire tartıştığı hastayı boğdu iddiası!

Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Davanın 4. duruşması, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

Davaya, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada olay gecesi hastanede görevli hemşire tanık olarak dinlendi. Duruşmada konuşan tanık hemşire Tuğçe Kanpolat, "O gün nöbetçi doktor bize, 'Beni arayıp rahatsız etmeyin burada yetkili Aslı hemşire her şeyi ona danışın' dedi. Hemşire Aslı Ersoy ve hemşir Mustafa Çelik ile birlikte gece nöbetçiydik. Hepimiz bir hasta ile ilgilendik. Aslı içimizde en deneyimli hemşireydi. Mustafa maktulün huzursuz olduğunu söyledi. Aslı o sırada entübe olan hastayla ilgileniyordu. Aslı, cebinden çıkardığı enjeksiyonu 'al bundan 2 cc yap' dedi. Mustafa'nın yapıp yapmadığını bilmiyorum. Aslı ve maktul arasında kavga çıktı. Aslı hemşirede maktulün üstündeki pikeyi ağzına kapattığını gördüm. 1 saat kadar sonra hastanın öldüğünü öğrendik" dedi.

Maktul Avukatı Ferhat Kurt, tanık hemşireye Tuğçe Kanpolat'a hastanın durumu nasıl sorusuna, tanık hemşire, "Hastanın durumu iyiydi. Ailesi yemek getiriyordu. Yoğun bakımda neden kaldığını bilmiyorum. Buna doktorlar karar verir" dedi.
Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, ölümün enjeksiyondan olup olmadığına dair raporun gelmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hemşireyle hasta arasında kişisel bir tartışma facia ile son buldu

Olayın seyrini değiştiren gelişmeler, hastanın ölümünden sonra ortaya çıktı. İddialara göre, yoğun bakımda görevli bir hemşireyle, hasta Abdurrezzak Baysal arasında kişisel bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından hemşire, yetkisini aşarak ve doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait olduğu tespit edilen kas gevşetici bir ilacı Abdurrezzak Baysal'a enjekte etti. Yargılama sürecinde bir diğer hemşirenin tanık olarak verdiği ifadede, olay anında hasta ile tartışan hemşirenin Baysal'ın ağzına peçete tıkadığı da yer aldı. Olaydan kısa süre sonra Abdurrezzak Baysal hayatını kaybetti.

Gerçek adli tıp raporu ile ortaya çıktı

Aileye ilk etapta, ölümün "kalp krizi" sonucu gerçekleştiği bildirildi. Şüpheli ölüm üzerine aile tarafından yapılan başvurular sonucunda otopsi talep edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya kondu. Bu olay üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ardından kamu davası açıldı.

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