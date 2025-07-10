Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!

Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
LGS sonuçları yarın açıklanacak
LGS sonuçları yarın açıklanacak
MSB'den Pençe-Kilit Harekatı ve Şehitlerimizle İlgili Açıklama
MSB'den Pençe-Kilit Harekatı ve Şehitlerimizle İlgili Açıklama
Bakanlıktan Şap Hastalığı Hakkında Açıklama
Bakanlıktan Şap Hastalığı Hakkında Açıklama
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu: 2 yaralı
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu: 2 yaralı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Ana sayfaHaberler Sağlık

Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!

Sağlık ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle cezaevlerinde bağımlılara özel tedavi merkezleri kuruluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 16:58, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 16:58
Yazdır
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde 10 yataklı bir Hükümlü Alkol ve Madde Bağımlıları Yataklı Arındırma Merkezi (HAMATEM) kurulduğunu ve İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi içerisinde bağımlılıkla mücadeleye odaklı yataklı bir rehabilitasyon merkezinin hayata geçirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında İş Birliği Protokolü" ile cezaevlerinde bağımlılıkla mücadelede yeni bir döneme girildi.

Protokolün Amacı ve Kapsamı

Memişoğlu, imzalanan protokol sayesinde özellikle uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan cezaevine giren hükümlüler için kapsamlı bir sağlık altyapısı kurmayı hedeflediklerini belirtti. Hükümlülerin yeniden suça sürüklenmemesi için tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni Merkezler ve Hizmetler

  • Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde 10 yataklı HAMATEM merkezi kuruluyor.
  • İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi içerisinde yataklı rehabilitasyon merkezi hayata geçiriliyor.
  • Bu merkezler, tıbbi tedavinin yanı sıra hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için çok yönlü destekler sunacak.

Bağımlılıkla Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesi

Türkiye genelinde, 115 AMATEM, 20 ÇEMATEM, 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile toplamda 1.388 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyor. Cezaevlerinde ise 2024 yılında 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirildi, 1 milyon 476 bin 123 kişi hastanelere sevk edildi. Hastanelerde 1.612 mahkum yatağı bulunurken, bu sayı yatırımlarla 1.764'e çıkarılacak.

Dijital Sağlık Altyapısı ve Yenilikler

  • 19 ilde, 51 cezaevinde görüntülü muayene sistemi devreye alındı.
  • 9 bin 516 görüntülü muayene başarıyla gerçekleştirildi.
  • 219 yatak kapasiteli THAP servisi ve ruh sağlığına özel olarak tasarlanmış 10 cezaevi merkezinde toplam 227 yatak kapasiteli özel bölümler aktif olarak çalışıyor.

Bağımlılıkla Mücadelede Toplumsal Yaklaşım

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını, önleyici ve koruyucu hizmetlerle bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Özellikle çocukların ve gençlerin bağımlılıkla hiç tanışmadan sağlıklı büyüyebilmeleri için sahada aktif koruma kalkanı oluşturuluyor. Ayrıca, sigara bırakma poliklinikleri, ALO 171 hattı, Yeşilay ile yürütülen saha projeleri gibi birçok alanda vatandaşlara destek veriliyor.

Kritik Veriler ve Toplumsal Etki

  • Her yıl alkol ve uyuşturucu nedeniyle 3 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor.
  • Tütün bağımlılığı ise yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor.
  • Bağımlılık, toplumun bütün hücrelerini zayıflatan, sosyal bağları koparan ve geleceği tehdit eden ciddi bir hastalık olarak değerlendiriliyor.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının sonunda emeği geçen herkese teşekkür etti ve imza töreni iki bakanın katılımıyla gerçekleştirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber