96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitti mahkemeye heyetine küfretti

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı ve 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı. Alpargün, daha sonra Lefkoşa'da polise teslim olup, KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana'ya getirildi. Müteahhit Alpargün'ün 900 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.KKTC'den Adana'ya getirilip tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 24 Eylül 2024'te görülen duruşmasında karar çıktı. 17'si ağırlaştırılmış, 62 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırılan Alpargün karara itiraz etti.

HEYETE KÜFRETTİ

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozup dosyayı yeniden incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bozma kararı üzerine Alpargün'ün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatlar ve bazı müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu. Depremde ölenlerin yakınlarının şikayetçi olduğu Hasan Alpargün savunmasında, "Binayı 1975 yılı yönetmeliğine uygun olarak yaptım. 25 yıllık süre zarfında hiç bakım yapılamaması apartmanın depremde yıkılma nedenleri arasındadır. Bu durum apartmanda korozyona neden olmuştur. Bina Ceyhan depreminde yıkılmamıştır. 75 yaşındayım ve kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum dedi. Sanık avukatı da reddihakim talebinde bulundu.Duruşma sırasında ölenlerin yakınlarının ifadesi sırasında Alpargün, SEGBİS bağlantısı sırasında mahkemeyle heyetine küfretti.Mahkeme heyeti, reddihakim talebinin Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmesine, Alpargün'ün SEGBİS üzerinden sarf ettiği küfürlü sözleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

ÖLENLERİN YAKINLARI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma çıkışında Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları da yaptığı açıklamada, yerel mahkemenin önceki kararına direnmesini talep ettiklerini bildirdi. Ölenlerin yakınları ayrıca Hasan Alpargün hakkında mahkeme heyeti ve kendilerine küfrettiği için şikayetçi olacaklarını da kaydetti.