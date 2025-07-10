Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gece yarısı çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Faciaya ilişkin açılan 19'u tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması devam ediyor.

Dün görülen üçüncü celsede otel sahibi aile üyeleri savunmalarını yaptı. Ailenin hepsi "Tek sorumlunun otelin sahibi Halit Ergül" olduğunu söyledi.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMA YAPILIYOR

Duruşmanın görülmesine, bu sabah 09.00'da yeniden başlandı.

Duruşma salonuna sanıklar, hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, yangından sağ kurtulanlar ve avukatlar alındı. Bölgedeki kalabalığın ilk günlere göre azaldığı görüldü.

Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.

OTEL SAHİBİ HALİT ERGÜL SAVUNMA YAPTI

29. sanık olarak otel sahibi Halit Ergül'ün savunması alındı. Ergül'ün avukatı, müvekkilinin savunmasını dinlenerek yapması talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Ergül, yangın gecesi Bolu'daki diğer otelinde olduğunu, ilk telefonu saat 03.30'da eşinden aldığını ve yangın olduğunu öğrenir öğrenmez yola koyulduğunu söyledi. Otele vardığından yangının her yeri sardığını belirtti.

Halit Ergül, "İtfaiyenin bölgeye kendisinden sonra geldiğini aktardı. İtfaiyenin vardığı yerde misafir araçları vardı. Kepçeci geldi, onlara yol açtı" dedi.

"SENİN HİÇ Mİ SUÇUN YOK" TEPKİSİ

Ergül, "300 personelin olduğu yerde bir kişinin hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz" ifadesini kullandı. Bu ifadesi üzerine salondaki müştekiler Ergül'e "Senin hiç suçun yok mu" diyerek bağırdı ve tepki gösterdi.

Halit Ergül, "Yangından önce cihazlar kapatıldı" iddiasıyla ilgili soruyu ise "Bilmiyorum, ben onları çalışıyor sanıyordum" diye yanıtladı.

BAŞ AŞÇI SAVUNMA YAPTI

Otelin baş aşçısı tutuksuz sanık Reşat B.'nin savunması alındı.

Reşat B., savunmasında, "Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Yangının çıktığı grill plate cihazı saat 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate cihazı şov alanındadır. Grill plate cihazının yanındaki çöp kutusu boş olur, geceden temizlenir çünkü. Önce şalteri açar ve sonra grill plate cihazının düğmesini açar, iki işlemle açılır." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Reşat B., "İtfaiyenin yaptığı denetimde tespit ettiği eksikliklerden de haberim yok. Çünkü ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, daha sonra tüm mutfak ve teknik personele yangının çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini izletti.

SANIK AVUKATLARI SALONU TERK ETTİ

Reşat B.'nin avukatı, savunma yapmaya başladığı sırada yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tepki gösterdi. Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bazı sanık avukatları, duruşma salonunu terk etti.

"YANGIN ALARMI ÇALMADI"

Otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de savunmasında İŞKUR vasıtasıyla 3 Aralık 2024'te şirkette göreve başladığını söyledi.

Gazelle Otel'de oryantasyon eğitimi aldıktan sonra 9 Aralık 2024'te resepsiyon ekibiyle Grand Kartal Otel'e çıktıklarını belirten Çetin, çoğunlukla "gece resepsiyonu" olarak görev yaptığını anlattı.

Olay anında kuvvetli sarsıntı hissettiğini ve duman yükseldiğini gördüğünü aktaran Çetin, "Ofise geçtim, etrafa bakındım herhangi yangın butonu ve tüpü göremedim. 'Yangın var' diyen mutfak elemanı Yusuf'un resepsiyonda olduğunu gördüm. Telefonu çıkardım ve jandarmayı aradım." dedi.

Çetin, lobi kısmına geçtiklerini dile getirerek, "Resepsiyondaki telefonu açmaya çalıştım ama dumandan açamadım. Merdivenlerde şiddetli duman vardı. Yukarı çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Bu sırada telefon görüşmelerini sürdürüyordum, jandarma 112'ye yönlendirdi gerekli bilgileri verdim." diye konuştu.

Tek kişilik koltukları kapının önüne çektiklerini anlatan Çetin, "Kapı önüne çıktığım zaman yukarı doğru bağırmaya başladım. Otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ı aradım, 'Yangın var, acil gelmeniz gerekiyor' dedim. 'Tamam geliyorum' dedi, bana herhangi bir talimat vermedi. Daha sonra kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Çetin, beraatini talep etti.

"YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİ"

Çetin, mahkeme başkanının, yangın eğitimi, tatbikat, yangın müdahale ekibi, yangın alarm sistemiyle ilgili soruları üzerine şunları kaydetti:

"Yangın eğitimi ve herhangi sertifika verilmedi. Otel hakkında verilen kitapçığa tekrar baktım ama yangınla ilgili herhangi bir şey yoktu. Yangın tatbikatı yapılmadı. Yangına müdahale ekibinin kurulup kurulmadığını bilmiyorum. Yangın alarmı çalmadı, kapıyı açmamızın bir nedeni de alarmın çalmasını sağlamaktı. Yangın alarm sisteminin olup olmadığını bilmiyorum. İkinci katta kalan arkadaşlar sigara içiyordu ve alarm devreye girmiyordu."

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesini okuyan mahkeme başkanın, aile üyelerinin nasıl çıktığına ilişkin sorusuna, Çetin, "Şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras ve şirketin yönetim kurulu üyesi Elif Aras'ın tam olarak nereden çıktıklarını hatırlamıyorum ama koşarak çıktıklarını hatırlıyorum. Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nu sonradan gördüm ama nasıl çıktığını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısının resepsiyon bölümündeki en yetkiliyle ilgili soru sorduğu Çetin, "Zeki Yılmaz" dedi.

Daha sonra sanık Çetin'in yangın anında ne yaptığına dair resepsiyon güvenlik kamera görüntüleri izlenerek çapraz sorgusu yapıldı.

"KİRA SÖZLEŞMESİNİ KADİR ÖZDEMİR İLE İMZALADIK"

Duruşmada otelde bulunan kafenin sahibi tutuksuz sanık İbrahim P'nin savunması alındı. Yangında 3 çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahim P, "Bolu'da enerji şirketim var. Bolu'da yüksek standartta kafe açmak istedim. Bunun için otelde kafe açmak istedim. Yetkili arkadaşları bu konuda talimatlandırdım. Otelde kalan arkadaşlarımızın telefonu ile yangından haberim oldu. 03.37'de cevapsız aramam vardı. Sonrasında 2 dakika sonra döndüm. İsmail K.'yi arayarak hızlıca otele gitmesini istedim. 12'nci kattaki arkadaşlarımızla konuştum, durumlarının kötü olduğunu öğrendim ve sonrasında ulaşamadım. Çalışanlarımızdan birinin durumu ağırdı. Jandarmaya ifade için giderek elimizdeki evrakları teslim ettik. Sonrasında ise adliyeye sevk edildik. Kira sözleşmesini Kadir Özdemir ile imzaladık. Aylık 2 bin TL'ye kiraladık" dedi.

"KAFE AÇILMAMIŞTI, EKSİKLİKLERİ VARDI"

Kafeye alınan yangın yeterlilik raporu ile ilgili de İbrahim P, "Yangın raporunun otel tarafından temin edileceğini söyledi bana İsmail K. Otelin böyle bir denetim geçirdiğinden haberim yoktu. Raporun geri çekildiğine yönelik de bir bilgim yok. İsmail K., sömestr tatili öncesi yangın raporu için evrakların hazırlandığını söyledi bana. Gereken her türlü başvuruyu İsmail K. yaptı. Kafe açılmamıştı, eksikleri vardı. Ruhsat işlemleri henüz yapılmamıştı. Sömestr tatili geleceği için kafe için çalışmaları hızlandırmıştık. Ciddi bir yatırım yapacağımız için kira da 2 bin TL gibi sembolik bir rakamdı" diye konuştu.

"NİYE İŞÇİLER OTELDE KALDI" SORUSU

'İl Özel İdaresi'nden ruhsat almadan çalışmaya başlamadıysan, niye işçiler otelde kaldı?' diye sorulan İbrahim P, "Diğer çalışanlar otelde kalıyordu, şehir dışından gelenler otelde kalmak istiyordu. Gidiş geliş saatlerini de etkiliyordu. Bu nedenle otelde kalıyorlardı" cevabını verdi.

"İL ÖZEL İDARE'DE 'DENETİMİN UYGUN' ÇIKTIĞI SÖYLENDİ"

Duruşmada oteldeki kafenin yetkilisi tutuksuz sanık İsmail K'nin savunması da alındı. İsmail K, "Ruhsat için İl Özel İdare Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Müracaatlarım aralık ayının birinci haftası alındı. Otelde çalışacağımız için itfaiye raporu gerekliydi. Mesleki yeterlilik belgesi ve personel için SGK girişleri gerekiyordu. Otelde yetkili olarak gördüğüm Kadir Beyden itfaiye uygunluk belgesini talep ettim. İl Özel İdare'den bulamadım, kendisinden talep ettim. Belgenin acil verilmesi ve kafenin açılması gerektiğini söyledim. O zaman İl Özel İdare'ye veya belediye arşivinden bulabilirsin diye sıkıştırdım. 'Kafe için ayrıca itfaiye uygunluk belgesi alınması gerekli' dediler bana. Kadir Özdemir, bizim adımıza belediyeye talepte bulundu. 3-4 gün sonra İl Özel İdare'ye gittiğimde belgeyi alabileceğimi düşündüm. Onlar da gelip inceleme yapacaklarını söylediler. Ben yokken gelmişler, sonrasında ben İl Özel İdare'ye gittiğimde denetimin uygun çıktığını söylediler. Daha sonra evrakın kolluğa ardından da Bolu Valiliği'ne gideceği söylendi. Bu sırada yangın çıktı. Otelin yangın uygunluk belgesi olmadığını bilmiyorum. Otelin giriş kapısında 'Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimindedir' yazıyor. Böyle bir risk olduğunu bilsem kafe açar mıydık?" dedi.