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Bakan Bolat'tan YÖİKK Paylaşımı: 39 Somut Adım Türkiye'yi Uçuracak!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı kapsamında yer alan 39 somut eylemin, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edeceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 19:23, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 19:23
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Bakan Bolat'tan YÖİKK Paylaşımı: 39 Somut Adım Türkiye'yi Uçuracak!

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, ülkenin yatırım ortamını daha şeffaf, erişilebilir ve yatırımcılar için cazip hale getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, özel sektör dinamizminin desteklenmesi, uzun vadeli istihdam fırsatlarının güçlendirilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması, güçlü Türkiye'nin güçlü yarınları için öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nın Önemi

Bolat, kamu-özel sektör işbirliğiyle hazırlanan YOİKK Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile yatırımcıların istifadesine sunulduğunu hatırlattı. Plan kapsamında sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim, dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü, yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği gibi başlıklarda 39 somut eylem bulunuyor.

Plan Kapsamındaki Başlıca Eylemler

  • Sanayide dönüşüm
  • Yeşil enerji ve iklim
  • Dijital ekonomi düzenlemeleri
  • Lojistik ve iletişim altyapısı
  • Teknogirişim ekosistemi
  • Nitelikli iş gücü
  • Yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği

Bakanlığın Üstlendiği Görevler ve Hedefler

Bolat, bakanlık olarak Avrupa Birliği Ticari Sır Direktifi'ne ve dijital ekonomi mevzuatlarına uyum, elektronik imzanın etkin kullanımına yönelik düzenlemeler, dijital girişimcilik ve şirket kuruluş süreçlerinin kolaylaştırılması, ihracat finansman sisteminin güçlendirilmesi gibi birçok alanda önemli görevler üstlendiklerini vurguladı."Hedefimiz, yatırım süreçlerini kolaylaştıran, dijitalleşmeyi temel alan ve ihracatımızı artıran bir ekonomik ekosistemi hep birlikte inşa etmek." ifadesini kullanan Bolat, kamu-özel sektör birlikteliği ve milletin desteğiyle bu eylemlerin bir yıl içinde kararlılıkla hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Bolat, eylem planının ülkeye, millete ve tüm yatırımcılara hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü gelecek." mesajını verdi.


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