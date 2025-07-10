Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, piknikten dönen Cumali Körkün yönetimindeki 01 SB 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücü Cumali Körkün'ün hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin de yaralandığını tespit etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri ise helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cumali Körkün'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.