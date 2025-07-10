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İsrailli askerlerden 'Filistinlileri video oyunu gibi öldürdük' itirafı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivilleri el bombaları taktıkları insansız hava araçlarıyla (İHA) "video oyunu" oynar gibi öldürdüklerini itiraf etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 20:44, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 21:07
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İsrailli askerlerden 'Filistinlileri video oyunu gibi öldürdük' itirafı

İsrail'de yayın yapan "+972 Magazine"in araştırma haberinde, İsrail ordusunun, etnik temizlik yürüttüğü Gazze Şeridi'nde her birine el bombaları yerleştirilmiş piyasadaki Çin üretimi yüzlerce İHA'yla sivilleri öldürdükleri ortaya çıktı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan İsrailli 7 subay ve er, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu Filistinli sivilleri, evlerini terk etmeye zorlamak ve evlerine geri dönmelerini engellemek amacıyla uzaktan kumanda edilen bomba yüklü İHA'larla hedef aldıklarını söyledi.

Çin merkezli Autel Şirketi'nin fotoğrafçılık sanatı için tasarladığı, e-ticaret platformlarından 3 bin dolar gibi bir ücrete satın alınabilen dronlara, İsrail ordusunun "demir bilye" olarak adlandırdığı bir eklenti yerleştirerek el bombası taşıyabilir hale getirdiği belirtildi.

"Video oyunu" oynar gibi Filistinli öldürdükleri itirafı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde belirli alanları "ölüm bölgeleri" olarak belirlediğini belirten askerler, "görünmez çizgiyi geçerek buralara habersizce giren her Filistinliyi bomba yüklü İHA'larla öldürdüklerini" söyledi.

Askerler, bomba yüklü İHA'larla Gazze'deki ölüm bölgelerinin, hafif ateşli silahların menzilinin de ötesinde geniş alanlara yayıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılara katılan asker H., "Bu teknoloji, öldürmeyi çok daha steril hale getirdi. Bir video oyunu gibi. Ekranın ortasında bir artı işareti var ve bir video görüntüsü görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce metre uzaklıktan kumanda koluyla oynayarak el bombası attıklarını dile getiren H., "İnsansız hava araçlarından el bombalarının atıldığı birçok olay oldu. Silahlı militanları mı hedef alıyorlardı? Kesinlikle hayır. Bir komutan kimsenin geçmesine izin verilmeyen hayali bir kırmızı çizgi belirlediğinde, her kim olursa olsun sadece 'sokakta yürüdüğü' için bile ölümle cezalandırılıyordu." dedi.

İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinlilerin bedenlerini köpeklerin yemesini dronla izledi

+972 Magazine'in ele geçirdiği Refah bölgesindeki bir tabur komutanının günlük raporları, 100 gün boyunca düzinelerce dron saldırısı düzenlediğini, kadın ve çocuk, öldürülen bütün Filistinlilerin İsrail ordusunca "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini ortaya koydu.

Bir yıl boyunca Refah kentindeki saldırılara katılan İsrailli asker S., ordunun sürgün emri çıkardığı bir mahallede İHA saldırılarını koordine ettiğini belirtti.

Günde muhakkak bir Filistinliyi öldürdüklerini kaydeden S., bıçakla yakalanan bir kişi ve tek sefere mahsus silahlı unsurlarla karşılaşma olayı dışında "öldürdükleri herkesin silahsız siviller olduğunu" itiraf etti.

İsrail askerlerine herhangi bir tehdit oluşturamayacak kadar uzakta olmasına rağmen insansız hava araçlarıyla Filistinlilerin kasten öldürüldüklerini ifade eden S., "Evlerine dönmeye çalıştıkları çok açık. Hiçbiri silahlı değildi ve cesetlerinin yanında hiçbir şey bulunamadı. Hiçbir noktada uyarı ateşi açmadık. " dedi.

Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak köpeklerinin yemesi için öldürdükleri yerde bıraktıklarını söyleyen S. şunları kaydetti:

"Bunu İHA görüntülerinde görebiliyordunuz. Bir köpeğin ceset yemesini seyretmeyi kendime yediremedim ama etrafımdakiler bunu seyretti.

Köpekler ateş edilen ya da patlama olan yerlere doğru koşmayı öğrendiler. Muhtemelen orada bir ceset olduğunu öğrendiler."

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