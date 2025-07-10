PKK'nın silah bırakma programını takip edecek heyet Irak'ta

Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partililer tarafından karşılandı. Diyarbakır'dan dört otobüsle yola çıkan grup akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine ulaştı. Silopi'deki molanın ardından heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçerek Süleymaniye'ye doğru yola çıktı.

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