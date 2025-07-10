PKK'nın silah bırakma programını takip edecek heyet Irak'ta
Terör örgütü PKK'nın yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 22:31, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 22:33
Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partililer tarafından karşılandı. Diyarbakır'dan dört otobüsle yola çıkan grup akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine ulaştı. Silopi'deki molanın ardından heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçerek Süleymaniye'ye doğru yola çıktı.