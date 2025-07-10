BM: Gazze'ye dün 130 gün sonra ilk kez 75 bin litre yakıt ulaştırıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklama yaptı. Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "BM ekibi, Gazze'ye dün 130 gün sonra ilk kez 75 bin litre yakıt ulaştırdı" dedi.

Dün giren miktarın bir günlük enerji ihtiyacını bile karşılamadığını belirten Dujarric, "Biz ve insani yardım ortaklarımız, hayati öneme sahip, yaşam kurtarıcı ve hayati hizmetlerin devamı için her gün yüz binlerce litre yakıta ihtiyaç duyuyoruz. Yani dün giren miktar, bir günlük enerji ihtiyacını bile karşılamaya yeterli değil. Yakıt hala tükeniyor ve çok daha büyük miktarlarda yakıt hemen girmezse hizmetler duracak" ifadelerini kullandı.