11 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Müzesi'nin açılışına ve Srebrenitsa Soykırımı 30. Yıl Anma Töreni'ne katılacak.

(Srebrenitsa)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fiber Dönüşüm Protokolü ile Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı'na iştirak edecek.

(Lefkoşa)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek'i ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Antalya/15.00/16.30/18.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kızılcahamam'da "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Fatih Altaylı'yı ziyaret edecek.

(İstanbul/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aykal Demiryolu Araçları Yapım, Bakım ve Onarım Fabrikası'nı ziyaret edecek, Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne katılacak.

(Kırıkkale/10.45/13.30/15.00/16.00/17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na katılacak.

(Kuala Lumpur)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Apeldoorn/21.30)

2- Voleybol 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'na klasman ve çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak.

(Osijek/16.15)