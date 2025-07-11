Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Nurullah Okumuş getirilirken; Abdullah Gül, Bezm-i Alem, İbn Haldun ve İstanbul Medipol üniversitelerine yeni rektör atamaları yapıldı. Kararlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca yürürlüğe girdi.
ATAMA KARARLARI
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ atanmıştır.
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ncİ, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz YILMAZ atanmıştır.
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci. 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA atanmıştır.
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla ARKAN atanmıştır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bahadır Kürşat GÜN TÜRK atanmıştır.
10 Temmuz 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI