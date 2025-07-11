Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Narkotik dedektör köpeği ETA'nın da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 29 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda 33 adrese, 99 ekip ve 300 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan şüpheliler, 3 ay teknik ve fiziki takibe alındı.

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