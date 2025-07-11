Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Son deprem Çanakkale açıklarında meydana geldi. Gece yarısı gerçekleşen Gökçeada hissedilen sarsıntı sonrası AFAD'dan açıklama geldi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 07:39, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 07:40
Yunanistan'da gece yarısı deprem oldu, Çanakkale Gökçeada'da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet siteleri üzerinden paylaştı.
GÖKÇEADA SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre,
Yunanistan açıklarında Ayion Oros bölgesinde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Gökçeada'ya 143 km uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde deprem Çanakkale'de de hissedildi. Saat 01:47 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.