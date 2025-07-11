Kars'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü M.A. ve araçta bulunan E.Ö., R.E. ile A.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kaza Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. M.A. kontrolündeki ticari araç, Kars-Erzurum karayolu Hamamlı köyü mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

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