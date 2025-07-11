ABD Başkanı Trump, Yeni Gümrük Vergilerini Duyurdu

POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?
LGS Sonuçları Açıklandı
LGS Sonuçları Açıklandı
PKK 41 Yıl Sonra İlk Kez Resmi Olarak Silah Bırakıyor
PKK 41 Yıl Sonra İlk Kez Resmi Olarak Silah Bırakıyor
FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı
FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor
Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Sağlık Bakanlığı ve 4 Üniversiteye Rektör Ataması Resmi Gazete'de Yayımlandı
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Hükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Ömer Çelik: Erdoğan konuşması kapsamlı ve derinlikli olacak
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda rekora koştu!
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
MSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
CHP Kurultay Davasında Görev Uyuşmazlığı Çözüldü
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Bakanlıktan açıklama: Hayvan pazarları ne zaman açılacak?
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Şile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı Gözaltında
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Not defterini teslim etti: Usulsüzlükleri tek tek yazmış
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Danıştay Mahalleliyi Haklı Buldu: Harmandalı Çöplüğü Kapanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Alarm Verdi: Hafta Sonu Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu'ndan, Google'a 355 milyon lira para cezası
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD Başkanı Trump, Yeni Gümrük Vergilerini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği dahil birçok ülkeye yeni gümrük vergisi uygulayacaklarını ve bu konuda resmi mektuplar göndereceklerini belirtti.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 08:45, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 08:46
Yazdır
ABD Başkanı Trump, Yeni Gümrük Vergilerini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, çoğu ticaret ortağına yüzde 15 veya yüzde 20 oranında genel gümrük vergileri getirmeyi planladığını açıkladı. Bu karar, ABD'nin ticaret politikalarında önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Trump, "Geriye kalan tüm ülkelere, ister yüzde 20 ister yüzde 15 olsun, bir şekilde ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz. Şimdi bunu netleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, uluslararası ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yeni Gümrük Vergileri ve Uygulama Süreci

Trump, Avrupa Birliği üyeleri dahil olmak üzere ilgili ülkelere yeni gümrük vergisi oranlarını bildiren mektupların bugün ya da yarın gönderileceğini belirtti. Ayrıca, "Bunu bugün yapmak istiyorum. Önümüzdeki birkaç saat içinde duyuruları yapacağız" diyerek sürecin hızla başlayacağını vurguladı.

Öne Çıkan Noktalar

  • Çoğu ticaret ortağına yüzde 15 veya yüzde 20 oranında genel gümrük vergisi uygulanacak.
  • Avrupa Birliği üyeleri dahil birçok ülkeye bilgilendirme mektupları gönderilecek.
  • Duyuruların önümüzdeki saatlerde yapılması planlanıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber