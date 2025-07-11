FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 16 Gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli iki ilde toplamda 16 şüpheli hakkında 11 gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.

Gözaltı Kararları ve Soruşturma Süreci

16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

hakkında işlem başlatıldı. 11 gözaltı kararı verildi.

verildi. Soruşturma, Ankara merkezli iki ilde yürütülüyor.



