Kocaeli Merkezli 19 İlde Araç Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu
Kocaeli merkezli 19 ilde sahte araç kiralama siteleriyle yapılan dolandırıcılığa yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 09:13, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 09:40
Kocaeli merkezli olarak 19 ilde gerçekleştirilen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonun Detayları
- 38 zanlı gözaltına alındı.
- 74 kişi dolandırıldı.
- Zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik tespit edildi.
Soruşturmanın Sonuçları
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.