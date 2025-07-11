İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonunda 9 Tutuklama

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Örgütlü şekilde silah ve mühimmat ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun Detayları

9 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda: 78 tabanca ve şarjörü 834 tabanca fişeği 2 tabanca namlusu 3 tabanca icra mili ve yayı Kılıç ve silah yapımında kullanılan malzemeler

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa Dışı Silah Ticaretiyle Mücadele

İzmir'de gerçekleştirilen bu operasyon, yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir örneği olarak öne çıkıyor. Emniyet güçleri, örgütlü suçlarla mücadele kapsamında benzer operasyonlara devam edeceklerini belirtti.



