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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.316 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı yükselişle 4.316 liraya çıktı. Çeyrek altın 7.230, cumhuriyet altını ise 29.167 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 09:36, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 10:06
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 316 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 283 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 4 bin 316 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 230 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 167 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor.

ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Fed Açıklamaları

  • Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
  • Fed yetkililerinden de faiz indirimi mesajları geldi.

Piyasa Analizleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirtiyor. Fed üyelerinden gelen güvercin mesajların da altının ons fiyatını desteklediği aktarılıyor. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesi takip edilecek.

  • Altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesi destek,
  • 3 bin 350 dolar seviyesi ise direnç konumunda.


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