PKK 41 Yıl Sonra İlk Kez Resmi Olarak Silah Bırakıyor

PKK'nın silah bırakma süreci kapsamında bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde tarihi bir adım atılıyor. Örgüt, 41 yıl sonra ilk kez resmi olarak silah bırakmaya hazırlanıyor. Aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu PKK'lı bir grup, Kandil'e yakın bölgede düzenlenecek törenle silahlarını teslim edecek. Teslim alınan silahların kayıt altına alınıp imha edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, bölgedeki barış süreci açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sürecin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için çeşitli önlemler alındı.

Silah Bırakma Töreni ve Detaylar

Törenin, Kandil'e yakın bir bölgede yapılması planlanıyor. Aralarında örgütün üst düzey isimlerinin de yer aldığı grubun teslim edeceği silahların kayıt altına alındıktan sonra imha edileceği bildirildi.

Heyet ve Katılımcılar

Milli İstihbarat Teşkilatı 'nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a yaklaşık 150 kişilik bir heyet gönderildi.

'nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a yaklaşık gönderildi. Heyette DEM Parti üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Törenin Zamanı ve Güvenlik Önlemleri

Törenin tam olarak nerede yapılacağı paylaşılmazken, etkinliğin sabah saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

başlaması bekleniyor. Gazeteciler sabah erken saatlerde Kandil eteklerindeki Dukan bölgesine çağrıldı.

çağrıldı. Güvenlik gerekçesiyle tüm basın mensuplarının tören alanına alınmayacağı ve canlı yayın yapılmaması konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.



