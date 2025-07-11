PKK 41 Yıl Sonra İlk Kez Resmi Olarak Silah Bırakıyor
Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu heyetle silahlarını teslim edecek. Teslim edilen silahlar kayıt altına alınıp imha edilecek.
PKK'nın silah bırakma süreci kapsamında bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde tarihi bir adım atılıyor. Örgüt, 41 yıl sonra ilk kez resmi olarak silah bırakmaya hazırlanıyor. Aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu PKK'lı bir grup, Kandil'e yakın bölgede düzenlenecek törenle silahlarını teslim edecek. Teslim alınan silahların kayıt altına alınıp imha edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, bölgedeki barış süreci açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sürecin güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için çeşitli önlemler alındı.
Silah Bırakma Töreni ve Detaylar
Törenin, Kandil'e yakın bir bölgede yapılması planlanıyor. Aralarında örgütün üst düzey isimlerinin de yer aldığı grubun teslim edeceği silahların kayıt altına alındıktan sonra imha edileceği bildirildi.
Heyet ve Katılımcılar
- Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a yaklaşık 150 kişilik bir heyet gönderildi.
- Heyette DEM Parti üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.
Törenin Zamanı ve Güvenlik Önlemleri
- Törenin tam olarak nerede yapılacağı paylaşılmazken, etkinliğin sabah saat 10.00'da başlaması bekleniyor.
- Gazeteciler sabah erken saatlerde Kandil eteklerindeki Dukan bölgesine çağrıldı.
- Güvenlik gerekçesiyle tüm basın mensuplarının tören alanına alınmayacağı ve canlı yayın yapılmaması konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.